İsrail basını: Netanyahu Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddetti

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Kanal 12'nin internet sitesindeki haberinde, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın, Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirildi.

'ATEŞKES TEKLİFİ REDDEDİLDİ' İDDİASI

Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi.

Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır'ın teklifini desteklediğine işaret edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.

Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 762 Filistinli hayatını kaybetti.