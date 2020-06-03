İsrail basını, Türkiye’nin Akdeniz üstünlüğünü kabul etti

Türkiye’nin Libya’yla gerçekleştirdiği askeri ve ekonomik iş birliği, İsrail basınına konu oldu. Haaretz gazetesi, Türkiye’nin Akdeniz’de sağladığı üstünlüğün inkar edilemez olduğunu söyledi.

Libya ordusunun, Türkiye'nin de desteğiyle darbeci Hafter'e karşı başarılı sonuçlar alması, bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağını düşünen civar devletleri endişelendiriyor.

"HAFTER REJİMİNE KARŞI ZAFER KAZANDI"

Hafter'e art arda vurulan darbelerden sonra başta Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok yabancı devlet, Türkiye’nin bölgedeki potansiyel güç olarak öne çıkmasından rahatsız olarak durmun başarısına gölge düşürmeye çalıştı.

Türkiye’nin bölgede askeri gücünü ortaya koyarak meşru olmayan rejimlere geçit vermeyeceği mesajının yanı sıra Libya’yla önceden imzalamış olduğu Münhasır Ekonomik muhtırası da, yabancı devletleri endişeye sürükledi.

"TÜRKİYE, AKDENİZ'İN KİLİT GÜCÜDÜR"

İsrail gazetesi Haaretz, yayınladığı makalede Türkiye’nin bölgede sağladığı üstünlüğün inkâr edilemez olduğunu yazdı.

Zvi Bar'el imzalı makalede, Libya’nın Hafter kuvvetlerine karşı elde ettiği başarıda Türkiye’nin önemi vurgulandı. Askeri iş birliğinin, Türkiye’yi Akdeniz’i kontrol etmede ciddi ölçüde kuvvetlendirdiğ belirtilen yazıda, Libya ile imzalanan anlaşmaya da yer verildi.

Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasıyla da birlikte, Türkiye’nin artık Akdeniz’de kilit bir rol üstlenmesini sağladığı ifadelerine yer verilirken, Orta Doğu ülkelerinin, faaliyetlerine Türkiye’nin kontrolü olmaksızın devam edemeyeceği de söylendi.