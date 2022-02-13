İsrail basını, Ukrayna işgalinin salı günü başlayacağını yazdı

15 bin İsraillinin yaşadığı Ukrayna'da süren savaş gerginliği artarken İsrail basını, Rusya tarafından salı günü işgale başlanabileceğini aktardı.

Rusya ile Ukrayna sınırı arasındaki kriz, artarak devam ediyor.

ABD'nin salı veya çarşamba günü Ukrayna'nın Rusya tarafından işgaline başlanabileceğini aktarmasının ardından, İsrail'in hamleleri de dikkat çekti.

Tel Aviv, 10 bini geçen vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını hızlandırdı.

İsrail'in yaptığı bir duyuruda, Washington'ın Tel Aviv'i salı veya çarşamba günü başlayabilecek işgale karşı uyardığı açıklandı.

İSRAİL BASINI, VATANDAŞLARINI UYARDI

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.

15 BİNE YAKIN İSRAİL VATANDAŞI, UKRAYNA'DA

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.

İSRAİL'E KESİN GÖÇ TALEPLERİ ARTTI

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Kiev'deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna'daki Yahudi nüfustan İsrail'e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.