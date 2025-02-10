İsrail, Batı Şeria'da ateş açma emrini genişletti

AA & Ensonhaber

Haaretz gazetesinin İsrail ordusundaki üst düzey komutanlara dayandırdığı habere göre, İsrail Merkez Komutanlığı, Gazze Şeridi’nde uyguladığı ateş politikalarını işgal altındaki Batı Şeria’da da hayata geçirme kararı aldı. Buna göre, İsrail askerleri şüpheli olup olmadığına bakılmaksızın silahsız Filistinlilere karşı ölümcül güç kullanabiliyor.

"GÖZALTINA ALMADAN DOĞRUDAN ATEŞ" İZNİ

Bu kararın ardından İsrail askerlerinin tetiğe daha kolay bastığı vurgulanırken, Batı Şeria’daki askeri operasyonlara katılan bazı askerlerin, "Merkez Komutan Avi Bluth’un Filistinlilere yönelik gözaltı işlemi yapmadan doğrudan ateş açılmasına izin verdiğini" dile getirdiği aktarıldı. Bölgede son dönemde silahsız Filistinlilerin öldürülmesindeki dikkat çekici artışın, Bluth’un verdiği bu yetkiden kaynaklandığı ifade edildi.

Ancak İsrail ordusu, "ateş açma talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı" yönünde resmi bir açıklama yaptı.

İSRAİL, BATI ŞERİA'DA SALDIRILARINI ARTIRDI

Gazze’de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine yönelik "Demir Duvar" adı verilen geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin ve çevresindeki mülteci kampına düzenlediği operasyonları daha da genişleterek 27 Ocak’ta Tulkerim’e, 2 Şubat’ta ise Tubas’a bağlı El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine yönlendirdi. Yedi gün süren yoğun baskının ardından 8 Şubat’ta Tamun’dan çekildiği bildirildi.

7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ile yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere toplam 909 Filistinli yaşamını yitirdi.