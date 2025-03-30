İsrail, bayram sabahı Gazze'yi yine kana buladı

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de durmaksızın devam etti. Bayram sabahına umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, günün erken saatlerinde yeni bir bombardımanın dehşetiyle sarsıldı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını hedef aldı.

ÇOCUKLAR DAHİL ÇOK SAYIDA SİVİL CAN VERDİ

Yoğun bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki sağlık ekipleri ve gönüllüler, hayatta kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. Yaralılar, bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi'ne taşındı. Ancak hastane, kapasitesinin üzerinde bir yükle karşı karşıya kaldı.

İSRAİL ZULMÜ, BAYRAMIN İLK GÜNÜ DE DEVAM ETTİ

Hayatını kaybeden sivillerin cenazeleri hastanenin morguna kaldırılırken, yakınları sevdiklerinin kaybıyla derin bir yasa boğuldu. Çaresizlik içinde hastane önünde bekleyen Filistinli aileler, gözyaşları içinde kayıplarının yasını tuttu. Ramazan Bayramı’nın ilk günü, Gazze’de yine acı, korku ve yıkımla anılırken, saldırılar nedeniyle bölgede insani krizin daha da derinleştiği gözler önüne serildi.