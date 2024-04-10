İsrail, bayramın ilk gününde Gazze'ye hava saldırısı düzenledi İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarına Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti. 6 aydır gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 560'a yükseldi.

AA

Gazze'de bayramda da saldırılar devam etti.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hava saldırıları düzenlendi

Ordunun açıklamasında, “Son 24 saatte savaş uçakları ve hava kuvvetleri Gazze'nin çeşitli bölgelerinde onlarca hedefe saldırı düzenledi.” denildi.

Açıklamada, saldırıların, “askeri alanlar, roketatarlar ve tünel açıklıklarını” kapsadığı öne sürüldü.

Bölgeye roketli saldırı gerçekleştirildi

Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde Filistinli direnişçilerle yüz yüze çatışmaların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Cibaliya bölgesinden Gazze çevresindeki İsrail yerleşim birimlerine bir roket atıldığı ve Şucaiye’de de İsrail askerlerine toplu saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Kadın ve çocuklar hedef alınıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500 çocuk, 9 bin 560 kadın hayatını kaybetti.

Can kaybı 33 bin 560'a yükseldi

6 aydır süren İsrail saldırılarından 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Sivil altyapı tahrip ediliyor

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)