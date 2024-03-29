İsrail'in sert müdahaleleriyle, Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor.
Havadan, karadan ve denizden durmadan bomba yağdırılan koca bir şehir adeta enkaza döndü.
Ortaya çıkan bir video, İsrail ordusunun savaş suçu işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Beyaz bez salladılar
Evlerine gitmek isteyen 2 Filistinli sivil, İsrail ordusunun olduğu noktadan geçti.
Bu sırada silahsız olduklarını belirmek için de ellerindeki barışı simgeleyen beyaz bayrağa benzer bir bez salladılar.
Vurup eziyet ettiler
Ancak bu durum İsrail için yeterli olmadı.
Sivilleri hedef alan askerler, kurşun yağdırarak iki sivili vurdu. Bununla da yetinmeyen İsrail askerleri, eziyet etmeye başladı.
İş makinesiyle gömdüler
Hayatını kaybeden siviller, iş makinesine alınarak kum ile çöplerin olduğu bölgeye gömüldü.
O anlara ait görüntüler, Katar merkezli El Cezire tarafından servis edildi.
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