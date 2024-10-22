İsrail, Beyrut'ta hedef aldığı bölgeleri genişletiyor

AA

Lübnan remi ajansında, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı aktarıldı. Haberde Beyrut'un güneyindeki Hureyk Mahallesi'ne de hava saldırılarının düzenlendiği ifade edildi.

Beyrut'un güneyindeki Cenah bölgesinde yer alan Refik Hariri Devlet Hastanesi yakınlarına da bir hava saldırısının düzenlendiği bilgisi paylaşılan haberde, söz konusu saldırının uyarı yapılmadan gerçekleştiğine işaret edildi.

NNA'daki haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin güneyindeki birçok köy ve beldesine yönelik şiddetleri saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun hastane çevresine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, biri çocuk 4 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hava saldırısı sonucu Refik Hariri Devlet Hastanesinde de hasar oluştuğu belirtildi.

İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine yönelik 2 gündür peş peşe devam eden yoğun hava saldırıları, yeni bir göç dalgasına sebep oldu.

İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen bazı noktaları hava saldırılarıyla hedef alacaklarını belirtti.

20 NOKTA VURULDU

Diğer sözcü Daniel Hagari de dün gece Lübnan vatandaşlarına yaptıkları uyarıların ardından çoğu Beyrut'ta olmak üzere 20 noktayı vurduklarını kaydetti.

Dün gece Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumu (faizsiz dayanışma) şubelerini hedef aldıklarını aktaran Hagai, ilerleyen saatlerde de Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Beyrut'taki bir hastanenin altında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sığınak olarak kullandığı yeri tespit ettiklerini iddia eden Hagari, şöyle devam etti:

"Şu anda Hasan Nasrallah'ın Beyrut merkezindeki es-Sahil Hastanesinin altında özel sığınak olarak kullandığı yeri keşfettik. Bu sığınak içinde yüz milyonlarca dolarlık kağıt para ve altın tutuluyor. Bu paraların çoğu Lübnanlı vatandaşlardan alındı.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve Cebel Lübnan bölgesinde iki hastaneyi hedef aldığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyindeki es-Sahil Hastanesi'ni vurmakla tehdit etmesinin ardından Refik Hariri Üniversite Hastanesi'nin girişlerinden birini hedef aldığı aktarıldı.

Hastanenin normal bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin ana merkezinin de söz konusu hastanede bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarla uluslararası kanunları hiçe sayarak tereddüt etmeden işlediği savaş suçlarının kınandığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 4 sağlık personelinin görevlerini yerine getirdiği sırada hayatını kaybettiği, 5'inin de yaralandığı belirtildi.

Uluslararası topluma sessizlik politikasından vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Bu kayıtsızlık daha ne kadar sürecek? Dünyanın vicdanı uyanıp İsrail'in Lübnan'daki sağlık sistemine yönelik saldırılarını durdurana kadar kaç masum insan öldürülecek, hayati öneme sahip kaç bine yıkılıp zarar görecek?" soruları yönetildi.

İsrail'in sağlık sistemini hedef alan saldırılarına karşı uluslararası bir insani tavır alınması çağrısı yapılan açıklamada, Lübnan'daki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının zorlu savaş koşullarında hizmet vermeye çalıştığı vurgulandı.

EN AZ 2 BİN 438 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.