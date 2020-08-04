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    İsrail: Beyrut'taki patlamayla ilgimiz yok

    İsrail: Beyrut'taki patlamayla ilgimiz yok

    İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 21:38
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    İsrail: Beyrut'taki patlamayla ilgimiz yok

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından, sabotaj iddiaları gündeme geldi.

    İSRAİL, BİR İLGİMİZ YOK DİYOR...

    Oklar ise, tüm dünya tarafından Lübnan'la gerilim yaşadığı bilinen İsrail'e çevrildi.

    İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

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    KAZA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

    Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

    HİZBULLAH İDDİALARI YALANLADI

    Hizbullah’a yakın kaynakların Lübnan yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği açıklandı.

    Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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