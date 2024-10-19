İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu

İHA

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'i vurdu.

Güvenlik kaynakları, İsrail'in en az 2 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı. Hedef alınan bölgelerden yoğun duman yükseldi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in ülkenin doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Baaloul kasabasında bir binayı vurduğunu, Sahmar Belediye Başkanı Haydar Şahla da dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ekiplerin enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.