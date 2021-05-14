İsrail'in Gazze'yi havadan ve denizden bomba yağmuruna tuttuğu anlarda evlerinde ölümle burun buruna kalan Filistinli ailenin korku dolu anları kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava ve kara kuvvetlerinin şu saatlerde Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail bombardımanı altındaki çocuklar VİDEO

SİVİLLERİN ÜZERİNE BOMBA YAĞDI

Bütün bu insanlık dışı saldırıların göbeğinde yaşayan sivil halk ise ölümle burun buruna.

Bölgede bombardıman altında yaşayan Filistinliler, o anlara ilişkin birçok baylaşım yapılıyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda ise bombardımanın tam ortasında kalan bir aile görülüyor.

İsrail'den atılan her bombanın gürültüsüyle irkilen ve çığlık atan çocukların ölümle burun buruna yaşadığı o korku dolu anlar bölgedeki şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor.