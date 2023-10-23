İsrail bombardımanında şoka giren Gazzeli Muhammed'in yüzü güldü İsrail bombardımanında evi yıkılan ve şoka girerek titrediği anlar tüm dünyayı ağlatan Gazzeli küçük Muhammed'in, mülteci kampında durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze zulmü 17. gününde.

7 Ekim'de başlayan bombardımanda 5 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, çok daha fazlası ise yaralandı.

Bu İsrail katliamında ölenleri çoğu kadın ve çocuklar oldu. Hayatta kalanlar ise neye uğradıklarını şaşırarak travma yaşadı.

O çocuklardan biri de Muhammed Abu Louli oldu.

Korkudan titreyen Muhammed dünyayı ağlattı

Küçük Muhammed'in bir bombardımandan kurtarıldıktan sonraki görüntüleri tüm dünyanın gündemine oturdu.

Hastaneye kaldırılan ve korkudan titrediği görülen küçük Muhammed'in, bir doktor tarafından teselli edilirken gözyaşlarına boğulduğu görüntüler tüm dünyayı ağlattı.

Gazzeli Muhammed kampta ailesiyle

Gazeteci Abdallah Alattar, Muhammed'i ailesiyle birlikte bir mülteci kampında buldu.

Alattar, küçük Muhammed'in son halini sosyal medyadan paylaştı.

Muhammed'in, savaş travmasına giren çocukları biraz olsun eğlendirmek için kampta düzenlenen programda yüzünün güldüğü görüldü.

Bir de araba hediye edilen küçük Muhammed'in babasının kucağında etrafa gülücük saçtığı anlar, izleyenleri hem duygulandırdı hem de sevindirdi.