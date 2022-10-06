İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Türkiye Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar'ın atandığını duyurdu.

Büyükelçiler Kararnamesi tamamlandı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi belli oldu.

Önce İsrail ardından Türkiye atama yaptı

Buna göre İsrail’in Türkiye Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın Türkiye büyükelçisi olarak atanmasına karar vermişti.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu

4 yılın ardından alınan atama kararını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu.

Torunlar'ın 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini yürüttüğü öğrenildi.

Şakir Özkan Torunlar kimdir?

TED Ankara Koleji'ni bitiren Şakir Özkan Torunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında giren ve çeşitli dış görevlerde bulunan Torunlar, Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olan Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.

Hindistan Büyükelçiliği de yaptı

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü olan torunlar, 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.

2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olan Torunlar, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Torunlar ayrıca evli ve bir çocuk sahibi.