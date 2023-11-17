İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Masumları öldüren İsrail, savaş suçu işleyerek hem hastaneleri hem de mülteci kamplarını bombalıyor.

Daha önce defalarca bombaladığı Cibaliye Mülteci Kampı'na bir kez daha saldıran İsrail, yine binlerce sivilin ölmesine neden oldu.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Kumsan", "Ebu Dayir", "Ebu Dan", "Eş-Şeyh" ve "El-Aseli" ailelerinin evlerini vurdu.

"İsrail'in yeni bir katliamı"

Haberde, Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef alan bu saldırı, "İsrail'in yeni bir katliamı" olarak nitelendirildi.

Saldırının yapıldığı alandan çekilen bir videoda, yıkılan binaların enkazından insanların çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)