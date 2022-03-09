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    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, basın toplantısına Türkçe konuşarak başladı

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, basın toplantısına Türkçe konuşarak başladı
    • AA
    • 09.03.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 19:12
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    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, basın toplantısına Türkçe konuşarak başladı

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den sonra İsrail-Türkiye arasındaki en yüksek düzeyde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Herzog, ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

    KONUŞMAYA TÜRKÇE BAŞLADI

    Herzog, konuşmasına Türkçe başladı.

    Herzog, "Eşim ve ben Türkiye'de misafiriniz olarak bulunmaktan çok mutluyuz." dedi.

    Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.

    Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, basın toplantısına Türkçe konuşarak başladı VİDEO

    AYRINTILAR GELİYOR..


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