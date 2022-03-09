İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan barış mesajı

2008 yılından bu yana İsrail'den Türkiye'ye en üst düzet ziyareti gerçekleştirecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağındaki mesajlar dikkat çekti.

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönemin ilk adımları bugün atılıyor...

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıl sonra Türkiye ve İsrail arasında gerçekleşecek en yüksek düzeyli görüşme için bugün Ankara'ya doğru yola çıktı.

İki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, uçak önünde bir fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı.

BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ

Herzog’un uçağı üzerinde Türkçe “Barış” ve “İş birliği” ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE İLE HER KONUDA ANLAŞAMIYORUZ"

Ziyareti öncesi İsrailli basın mensuplarına konuşan Herzog, "Türkiye ile her konuda anlaşamıyoruz, ilişkimiz inişli çıkışlı ancak ilişkilerimizi ölçülü ve dikkatli bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE BAĞLAR BÖLGESEL BİR ÇIKARDIR"

Türkiye'ye hareketi öncesi sosyal medya hesabından da ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine şimdi eşim Michal ile Türkiye'yi ziyaret etmek üzere uçuyoruz, göreve başladığımdan beri kurduğumuz diyaloğun devamı.

Türkiye ile köprüler ve bağlar İsrail için bölgesel bir çıkardır. Umarım bu ziyaret Türkiye ve İsrail arasında daha derin bir diyaloga yol açar." ifadelerine yer verdi.