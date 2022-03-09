Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşını Külliye'de resmi törenle karşıladı.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Eşi Michal Herzog ile Ankara'ya gelen Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Herzog'un bugün başlayacak ve yarın sona erecek ziyareti kapsamında, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti ViDEO

MASADAKİ KONULAR

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları görüşecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İSRAİL BASINI: ÖNEMLİ BİR ADIM

Times of Israel gazetesi, Herzog'un Ankara ziyaretine ilişkin, "Analistler, başarılı bir ziyaretin ikili ilişkileri derin dondurucudan çıkarmada önemli bir adım olacağına inanıyor." görüşüne yer verdi. Doğalgaz başta olmak üzere enerji konusunun gündeme gelebileceği kaydedildi.

İKİ ÜLKENİN DIŞ TİCARETİ

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde tansiyon, bu ülkenin 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıyla yükselirken İsrail-Filistin geriliminden de etkilendi. Bu süreçte diplomatik ilişkilerde yaşanan durgunluğa rağmen, İsrail ile ticari ilişkiler genel olarak pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile İsrail'in ticaret hacmi son 5 yılda artarken, geçen yıl rekor kırarak 8,4 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmi 2020 yılında 6,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2021'de yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 6,4 milyar dolarla en yüksek seviyesine çıktı, ithalatı da yüzde 36,8 yükselerek 2,1 milyar dolar oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ÜRÜN SATTIĞI 9'UNCU ÜLKE

Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerden biri olan İsrail, bu dönemde Türkiye'nin en çok ürün sattığı 9'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl İsrail'e en çok ürün satılan fasıl 1,2 milyar dolarla "demir ve çelik", 504,5 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı", 478,4 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" oldu.

TİCARET RAKAMLARA YANSIDI

Aynı dönemde, İsrail'den en çok ithalat gerçekleştirilen fasıllar ise 1,1 milyar dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar", 208,9 milyon dolarla "demir ve çelik", 150,8 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" şeklinde sıralandı.

Küresel kapsamda ticaret istatistikleri sunan web tabanlı hizmet sağlayıcısı Trademap'e göre, 2020 yılında Türkiye, İsrail'in en çok ürün satın aldığı 4'üncü ülke olurken, İsrail'in en çok ürün sattığı 8'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL'İN ARTAN DIŞ TİCARET HACMİ

Nüfusu 9,4 milyon olan İsrail, genel olarak mal ticaretinde açık veren, hizmetler kısmında ise fazla veren bir ülke konumunda bulunuyor. Savunma sanayisi, elmas işlemeciliği ve bilgi teknolojileri sektörleri ülkenin önemli ihraç kalemlerini oluşturuyor.

İsrail, hizmet gelirlerinde özellikle bilgi teknolojileri, sağlık turizmi ve din turizmi sektörlerinde fazla veriyor. İsrail'in dış ticaret hacmi son 20 yılda iki kattan fazla arttı. 2001'de 62 milyar dolar olan hacim, 2018'de 139 milyar dolara kadar çıktı, 2020'de koronavirüs salgınının da etkisiyle 119 milyar dolara geriledi.

İTHALATA BAĞIMLI

Dış ticaretinin çok büyük kısmını ABD ve AB ülkeleriyle yapan İsrail, büyük oranda ithalata bağımlı bir ülke pozisyonunda bulunuyor.

Ülke ekonomisinin en gelişmiş sektörlerinin başında elmas işlemeciliği, bilişim, savunma sanayisi, ilaç, sağlık turizmi ve din turizmi geliyor.