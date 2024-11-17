İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağına Türkiye engeli

AA & Ensonhaber

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikaları, bölge ülkeleri giderek daha çok rahatsız ediyor.

Geçen yıl Gazze'de, bu yıl da Lübnan'da devam eden İsrail saldırıları, şimdi de Suriye'nin kuzeyine dahi yönelmiş durumda.

İsrail'in bu sistematik soykırım ve işgal politikasına en başından beri karşı duruş sergileyen Türkiye, siyonist rejimin dünyadan izole edilmesi ve cezalandırılması için tüm kanallar üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor.

TÜRKİYE, HAVA SAHASINI KAPATTI

Son olarak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'daki BM Zirvesi'ne gitmek için hazırlanan uçağına Türkiye, hava sahasını kapattı.

Yaşanan olay, İsrail tarafından "güvenlik nedenleri" ifadesiyle geçiştirilse de, İsrail ve Azerbaycan medyasında Türkiye ayrıntısı dikkat çekti.

İsrail, Cumartesi günü yaptığı resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'a yapmayı planladığı COP29 ziyareti'nin "güvenlik gerekçeleriyle" iptal edildiğini duyurdu. Ancak Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklar, iptalin gerçek nedeninin Türkiye'nin, İsrail Cumhurbaşkanlığı'na ait 'Wing of Zion' adlı uçağın hava sahasından geçişine izin vermemesi olduğunu belirtti.

AZERBAYCANLI YETKİLİLER, BİLGİYİ DOĞRULADI

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesi, Azerbaycan'da hükümete yakınlığıyla bilinen Caliber News'in haberini araştırarak, Azerbaycanlı yetkililerin bu bilgiyi doğruladığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Caliber News'e yaptığı açıklamada, iptalin güvenlikle ilgisi olmadığını, aslında Türkiye'nin Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasında geçişine onay vermemesi nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı: