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    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye gelecek

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye gelecek

    Türkiye ile İsrail ilişkileri yeniden canlanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'de olacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:02
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    Türkiye, dış politikada yeni bir döneme giriş yaptı...

    Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uzun süredir gergin olan ilişkiler iyileştirildi.

    BAE Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, yıllar sonra Türkiye'ye geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iadeiziyaret gerçekleştirdi.

    BAE ile olduğu gibi Ermenistan ile de ilişkiler yeni bir döneme girdi.

    Karşılıklı görüşmelerin ardından iki ülke arasında uçuşlar başlatıldı, yeni ticaret hedefleri konuldu.

    TEMASLAR SÜRÜYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suudi Arabistan'la yeniden temas kurması beklenirken, Mısır'la olan görüşmeler de sürüyor.

    İSRAİL CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

    Son olarak ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Herzog'un, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

    İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi de Herzog'un 9 Mart'ta Türkiye'de Cumhurbaşkanu Erdoğan ile görüşmesinin beklendiğini yazdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay İsrail Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan Sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak." ifadelerini kullanmıştı.

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye ye gelecek #1


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