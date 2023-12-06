İsrail destekçisi şirketlere boykot! Starbucks 20 günde 11 milyar dolar kaybetti...

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İsrail, 2 aydır Gazze’de bir soykırım gerçekleştiriyor.
7 Ekim günü bölgedeki ateş harlanırken, şimdiye kadar 16 bini aşkın kişi de can verdi.
Küresel çapta soykırımın karşısında duran kesimler, çeşitli boykotlar gerçekleştiriyor.
İsrail saldırlarına destek veren Batılı şirketler birçok ülkede hedef alındı.
Starbucks değer kaybetti
Bunlardan biri de Starbucks…
İsrail destekçisi şirketlerin başında gelen Starbucks, maddi bir yıkımla karşı karşıya.
Verilere göre, 20 gün içerisinde yüzde 8,96 değer kaybeden kahve zinciri 11 milyar dolarlık kayıp verdi.
Starbucks’ın müşteri potansiyeli adeta yerle bir oldu.
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