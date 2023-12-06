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İsrail destekçisi şirketlere boykot! Starbucks 20 günde 11 milyar dolar kaybetti...

İsrail destekçisi şirketlere boykot! Starbucks 20 günde 11 milyar dolar kaybetti... Gazze'deki saldırılar kapsamında İsrail'in yanında bulunan Batılı şirketlerden biri olan Starbucks büyük bir kesim tarafından boykot ediliyor. Müşteri potansiyelini kaybeden kahve zinciri ağır kayıplar veriyor.