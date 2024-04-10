İsrail Dışişleri Bakanı: Bize saldırırsa biz de İran'ı vuracağız

AA
İsrail ve İran arasında gerilim yine zirveye çıktı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı.
"İran bize saldırırsa karşılık vereceğiz"
Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." ifadesini kullandı.
Şam'daki İsrail saldırısı
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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