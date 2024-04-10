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İsrail Dışişleri Bakanı: Bize saldırırsa biz de İran'ı vuracağız

İsrail Dışişleri Bakanı: Bize saldırırsa biz de İran'ı vuracağız İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve İran'ı hedef alacaklarını belirtti.