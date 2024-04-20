İsrail Dışişleri Bakanı Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Hamas lideri İsmail Heniyye ile yaptığı Gazze zirvesi, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı rahatsız etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu kapsamda bugün, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze zirvesi, soykırımcı İsrail'i rahatsız etti.

İsrailli Bakan kin kustu

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X'teki hesabından İbranice ve Türkçe paylaşımda bulunarak adeta kin kustu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Hamas ve İhvan-ı Müslimin'e (Müslüman Kardeşler) "tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma" gibi hezeyanlarla alçakça ithamlarda bulunan Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Utanmalısın" ifadesiyle skandala imza attı.

Ömer Çelik'ten sert tepki: Çocuk katilleri ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

Çelik, İsrailli bakanın hadsiz açıklamalarıyla yaptıkları katliamları örtbas etme çabasında olduklarını söyledi.

Bakan Çelik, şu ifadeleri kullandı: