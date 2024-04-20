İsrail Dışişleri Bakanı Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Bu kapsamda bugün, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.
Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze zirvesi, soykırımcı İsrail'i rahatsız etti.
İsrailli Bakan kin kustu
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X'teki hesabından İbranice ve Türkçe paylaşımda bulunarak adeta kin kustu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Hamas ve İhvan-ı Müslimin'e (Müslüman Kardeşler) "tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma" gibi hezeyanlarla alçakça ithamlarda bulunan Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Utanmalısın" ifadesiyle skandala imza attı.
Ömer Çelik'ten sert tepki: Çocuk katilleri ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
Çelik, İsrailli bakanın hadsiz açıklamalarıyla yaptıkları katliamları örtbas etme çabasında olduklarını söyledi.
Bakan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.
Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler.
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