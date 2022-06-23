Türkiye'yi seyahatlerde sakıncalı ülkeler arasına alan İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu kararını değiştirip, İsrailli turistlerin Türkiye'yi ziyaret etmelerini sağlayacağını belirtti.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler normalleşme sürecine girdi...

Süreç kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Filistin ve İsrail’i kapsayan 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Bugün de iadeiziyaret kapsamında İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'ye geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile bir araya gelen Lapid, normalleşme sürecine dair de açıklamalarda bulundu.

Son dönemde vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin, İran'ın suikastına uğrayabilirsiniz" uyarısında bulunan İsrail Dışişleri Bakanı, bu kararlarını değiştireceğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Türkiye'ye seyahat kararımızı değiştireceğiz VİDEO

"Seyahat uyarısını değiştireceğiz"

Türkiye'nin İsrail için 1 numaralı turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Lapid, "Türkiye'ye yapmış olduğumuz seyahat uyarısını değiştireceğiz. Türkiye bizim 1 numaralı turist destinasyonlarından birisi. Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmadan geleceklerdir.

"Tatillerimi Türkiye'de geçirirdim"

Bu güzel İstanbul'a ve Antalya'nın kumsallarına... Ben de tatillerimi küçükken orada geçiyorumdur. Bu güzel yerlere İsrailliler turist olarak gidebilecekler.

"İsrail'den doğrudan uçuşlar başlayacak"

Önümüzdeki günlerde, biz sizin Kudüs'ü ziyaretinizde başlattığınız girişimi nihayetlendireceğiz hem Türk sahil kesimlerine hem de İstanbul'a doğrudan hava yolu ilişkilerini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in turizmindeki önemi

Öte yandan dünya vatandaşlarının turizm harcamalarında İsrail, pastada önemli bir paya sahip.

Milletlerden, turizm gezilerinde en çok para harcayanlar sırasıyla ilk 3'te ABD'liler, Japonlar ve İtalyanlar yer alırken, İsrailliler 4. sırada bulunuyor.

Özellikle Türkiye'ye en çok turist Rusya'dan gelirken, bir İsrailli turist, Rus bir turistten yaklaşık 2 katı para harcıyor.