İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Emmanuel Macron'a tehdit dolu mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Bu gelişmenin hayata geçirilmesiyle Fransa, hem BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri hem de G7 ülkeleri arasında Filistin’i tanıyan ilk ülke haline gelecek.

Macron’un bu kararı, Gazze’de yaşanan insani krizin derinleşmesine sessiz kalmamak ve diğer Avrupa ülkelerini de benzer girişimlerde bulunmaya teşvik etmek amacıyla aldığı belirtiliyor.

İSRAİLLİ BAKANDAN TEHDİT DOLU MESAJ

Ancak Fransa'nın bu adımı, İsrail'de tepkilere neden oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macron’un açıklamasını “gülünç ve ciddiyetsiz” bulduğunu belirterek, sosyal medya hesabından tehdit dolu bir açıklama yaptı.

"UMARIZ PARİS SOKAKLARINDA GÜVENLİĞİ SAĞLAYABİLİR"

“Fransa Cumhurbaşkanı'nın, sadece kelimelerle bizim topraklarımızda hayalî bir düzen yaratma iddiası gülünç ve ciddi değildir. Bu akşamki açıklaması, birkaç hafta önce kendisinin koyduğu tüm şartların buharlaştığını gösteriyor. Geriye yalnızca kurmaya çalıştığı hayali bir devlet kaldı. Filistin devleti, tıpkı 20 yıl önce Gazze'den çekilmenin ardından olduğu gibi, bir Hamas devleti olacaktır.

Macron, İsrail’in güvenliğini sağlayamaz. Umarız Paris sokaklarında güvenliği sağlamayı başarabilir."

MACRON'UN AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

Macron, eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz konusu duyuruyu yapacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, şu an için önemli olanın Gazze'de savaşı bitirmek ve insani yardım girişinin sağlanması olduğuna dikkat çekti.

Macron, barış için Filistin devletinin varlığının gerekli olduğunu bildirirken, Fransız halkının Orta Doğu'da barış istediğini söyledi.

Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kararına ilişkin bir mektup gönderirken, ilgili mektubu X hesabından paylaştı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLETLER

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan'ın Filistin'i tanımış ve Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye ulaşmıştı.

Filistin'i tanımayan ülkeler arasında ise; Almanya, ABD, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore ve Portekiz gibi ülkeler bulunuyor.

Türkiye, Filistin'in bağımsızlığını ilânından ardından aynı gün içinde Filistin'i tanıdı.

Türkiye ile birlikte 12 ülke daha Filistin'i bağımsızlık ilânının ardından tanımıştı.

Fransa'nın ilgili adımıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesinden 3'ü Filistin'i tanımış olacak.

Rusya 19 Kasım 1988'de, Çin ise 20 Kasım 1988'de Filistin devletini tanımıştı.