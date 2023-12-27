İsrail durmuyor! Gazze'ye ölüm yağıyor... İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine saldırdı. Saldırılar sonucu bir gün içerisinde 241 Filistinli hayatını kaybetti.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vurmaya devam ediyor...

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'nin her bölgesine bomba yağdıran İsrail, son 24 saatte ise yine Gazze'de 100'den fazla yere savaş uçaklarıyla saldırdı.

Bölgenin güneyindeki Han Yunus'ta iki evi bombalayan İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

Top atışları kent merkezini hedef alıyor

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de vuran İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini de vurdu. İletişim kesintilerinde kullanılan telsiz sistemi de saldırıda zarar gördü.

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki ekipleriyle temaslarının koptuğunu duyurdu.

Mülteci kampı vuruldu

Refah kentinde de bir ev bombaların hedefi oldu. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na da top atışıyla saldırı düzenledi. Bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsrail, denizden de saldırıyor. Savaş gemileri, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını vurdu.

Bir günde 241 Filistinli hayatını kaybetti, 382 kişi yaralandı

Gazze genelinde bir günde 241 Filistinliyi katledildi, 382 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de katlettiği 80 Filistinlinin naaşını konteyner içinde Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı'na teslim etti.

Cenazelerin bazılarının sadece uzuvlarının olduğu bir kısmının ise çürümüş halde olduğu belirtildi.

Gazze'deki insanlık dramı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden açıklama geldi. Açıklamada, "Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı." denildi.

İsrail'in saldırılarının en büyük mağdurunun Gazze Şeridi'ndeki siviller olduğu kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)