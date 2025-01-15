İsrail duyurdu: Hamas ateşkes anlaşmasına yeşil ışık yaktı

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Gazze'de ateşkes anlaşmasında sona gelindi.

7 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalar devam ediyor.

Çatışmanın ilk günlerinden itibaren devam eden ateşkes arayışları ilk kez bu kadar başarıya yakın...

Bu kapsamda Türkiye'nin de etkin rol oynadığı ateşkes görüşmeleri, Katar'ın Doha kentinde devam ediyor.

Görüşmelerde ise önemli bir yol katedildi.

ATEŞKES AN MESELESİ

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın Gazze'de ateşkese varılması ve rehinelerin serbest bırakılmaları için Katarlı ara bulucuların teklifini kabul ettiğini belirtti.

Reuter'ın duyurduğu habere göre İsrailli yetkili "Hamas ateşkes anlaşmasına yeşil ışık yaktı" ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında çıkan haberlerde ise ateşkesin bu gece imzalanacağı, duyurunun ise 16 Ocak'a bırakılacağı ifade edildi.

İSRAİL'İN ÇEKİLME PLANINDAN SONRA OLUMLU YANIT GELDİ

Diğer yandan İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın anlaşmaya ilişkin henüz bir yanıt vermediğini açıkladı.

Filistin kaynakları ise Hamas'ın, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiğini bildirdi.