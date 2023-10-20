İsrail-Filistin gerilimi pompayı vurdu: Benzine zam geliyor! Brent petroldeki dalgalanmalar motorinin ardından benzine de zam olarak yansıdı. 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.

ensonhaber.com Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu. Kriz, petrolü vurdu Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında bir zam haberi gündeme geldi. Zamın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde mazota 2 lira 23 kuruşluk bir zam geldi. Motorinin ardından benzine de zam! Bu gelişmenin ardından gözler benzine çevrilirken, beklenen haber çok geçmeden geldi... 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor. Güncel fiyatlar İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,62 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33,64 satılıyor.