İsrail-Filistin gerilimi pompayı vurdu! Motorine dev zam yolda... Orta Doğu'da yaşanan krizin sebep olduğu belirtilen akaryakıt fiyatlarında yeni bir oynama yaşanıyor. Buna göre pazartesi gece yarısından itibaren motorine 2 lira 23 kuruşluk bir zammın gelmesi bekleniyor.

ensonhaber.com Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu. Kriz petrolü vurdu Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında bir zam haberi gündeme geldi. Zamın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor. Brent petrol ise bu sırada 91 dolar civarına dayandı. Motorine dev zam Buna göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren motorine dev bir zam bekleniyor. Zam tutarının ise 2 lira 23 kuruş olacağı belirtildi.