İsrail-Filistin savaşında kan durmuyor ! Gazze'de can kaybı 6 bine yaklaştı 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, bilanço giderek ağırlaşıyor. Gazze'de öldürülenlerin sayısı 15 bin 899 oldu.

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İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze'yi bombalamaya devam ediyor...

Binlerce masum insanı öldüren İsrail, ateşkes sonrası saldırılarını iki katına çıkardı.

Her 10 dakikada bir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in saldırıları sonrası ise yeni bilanço açıklandı.

Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki can kaybının giderek arttığı ve 15 bin 899'a çıktığı belirtildi.

1,7 milyondan fazla insan yerinden edildi

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde 10 bin noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde görev alan kara birliklerinin de hava kuvvetlerinin hedef belirlemesinde koordinasyon görevi üstlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerindeki çatışmalara bir haftalık verilen "insani ara" dışında Gazze'ye aralıksız saldırı düzenledi. İrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, İsrail ordusu Gazze'ye saldırdığı 51 gün boyunca günde ortalama 196, her saatte 8,1 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği, en az 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500'den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi'ne her 10 dakikada 1,36 bombardıman gerçekleştirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında "insani ara" kapsamındaki esir takası mutabakatında Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.