İsrail'in saldırıları altında Mescid-i Aksa'da 5. cuma namazı

Bugün savaşın gölgesinde 5'inci Cuma...
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıkıyor.
Savunmasız olan halk, sık sık hedef alınıyor.
Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda binlerce bina enkaza döndü, can kaybı 11 bine yaklaştı.
Mescid-i Aksa da hedef oldu
Bir diğer hedef ise kutsal mekan Mescid-i Aksa.
Bu süreçte İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlara da müdahalede bulunuyor.
Gazla müdahale ediliyor
İsrail askerinin sert müdahalelerde bulunduğu halk ise tüm kısıtlamalara rağmen direniyor.
Öyle ki güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz da sıkıyor.
Kısıtlamalar getirildi
Bugün de cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirildi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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