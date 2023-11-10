İsrail'in saldırıları altında Mescid-i Aksa'da 5. cuma namazı Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen vatandaşlara müdahale eden İsrail askerleri, bugün de kısıtlamalarda bulundu. Ara sokak ve caddelerden Aksa'ya doğru ilerlemeyen isteyen halka göz yaşartıcı gaz sıkıldı.

AA

Bugün savaşın gölgesinde 5'inci Cuma...

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıkıyor.

Savunmasız olan halk, sık sık hedef alınıyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda binlerce bina enkaza döndü, can kaybı 11 bine yaklaştı.

Mescid-i Aksa da hedef oldu

Bir diğer hedef ise kutsal mekan Mescid-i Aksa.

Bu süreçte İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlara da müdahalede bulunuyor.

Gazla müdahale ediliyor

İsrail askerinin sert müdahalelerde bulunduğu halk ise tüm kısıtlamalara rağmen direniyor.

Öyle ki güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz da sıkıyor.

Kısıtlamalar getirildi

Bugün de cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirildi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)