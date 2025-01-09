İsrail gazetesi itiraf etti: Erdoğan, Netanyahu'nun uykusunu kaçırıyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Tel Aviv yönetiminde patlak veren yeni "Türkiye" endişesini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ EN GÜÇLÜ AKTÖR OLMASI İSRAİL'İ ENDİŞLENDİRDİ

Suriye'de, SMO ve HTŞ liderliğindeki silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejiminin devirmesinin ardından "Türkiye'nin Rusya ve İran'ın yerini alarak Suriye'yi uydu devlet haline getirmeye çalıştığı" iddia edilirken bunun, İsrailli yetkililer için "giderek artan bir endişe kaynağına dönüştüğü" ileri sürüldü.

Adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkilinin "Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin" Tel Aviv için "son günlerde en önemli önceliklerinden biri haline geldiğini" söylediği iddia edildi.

TEL AVİV'DE TÜRKİYE KORKUSU: NETANYAHU GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

İsrail yönetiminin ayrıca "Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerini" ele almak için "gelecek günlerde iki kritik görüşme planladığı" öne sürüldü.

Bu görüşmelerden birinin Savunma Bakanlığında diğerinin de Başbakan Netanyahu liderliğinde yapılacağı savunuldu.

'ERDOĞAN, NETANYAHU'NUN UYKUSUNU KAÇIRIYOR'

İsrailli yetkililerin Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de en etkili güç haline geldiğine inandığı aktarıldı.

Suriye'deki son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlerinin "Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'in siyasi ve güvenlik liderleri için uykusuz gecelere neden olduğu" belirtildi.

Tel Aviv'in "Türkiye'nin stratejik bir tehdit haline gelme olasılığına hazırlandığı" iddia edilen habere göre, İsrailli yetkililer "Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinin iki ülke arasında ağır bir sürtüşme yaratma potansiyeli" taşıdığını düşünüyor.

'ANKARA İLE DOĞRUDAN KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ'

İsrail'in terör örgütü PKK/YPG ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğuna işaret edilen haberde, Tel Aviv'in bu konuda Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediği kaydedildi.

Suriye'deki son gelişmelerin ardından İsrail basınında Türkiye hakkında çıkan haberlerdeki artış dikkati çekiyor.

Jerusalem Post gazetesinde bu hafta yayımlanan habere göre, Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiği yönünde rapor sunmuştu.