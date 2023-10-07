İsrail-Gazze hattında gerilim: Ensonhaber canlı yayınında son durum İsrail-Gazze hattında tansiyon yükseldi. Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Ensonhaber YouTube kanalında uzman isimlerle yaşanan olayın detayları canlı yayında ele alınıyor.

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İsrail-Gazze hattında günün ilk ışıklarıyla başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen binlerce roket tarafından hedef alındı.

Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, yaralı sayısının 750'yi geçtiği bildirilirken İsrail'den Hamas'ın saldırılarına hemen misilleme geldi.

'İsrail savaştayız' dedi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusu savaş durumu alarmı ilan etmiştir. Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Ensonhaber canlı yayınında bölgeden son gelişmeler

Bölgede tansiyon yüksekken Ensonhaber ise sıcağı sıcağına bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Moderatör İlker Koç'un sunduğu canlı yayına katılan uzman isimler bölgedeki son durumu ve yaşanan olayın hangi sonuçlar doğuracağını değerlendirdi.

"Hamas'ın ciddi hazırlıklar yaptığını gördük"

Yayına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay, Hamas'ın bir anlık saldırı düzenlemediğini bunun arkasında ciddi hazırlıklar olduğunu kaydetti.

"5 bin tane roket atıldı Gazze’den"

Prof. Dr. Burak Küntay açıklamalarında şunları söyledi:

İsrail Filistin meselesi çözülmeden Orta Doğu’ya barış gelmesi mümkün değildir. Son iki-üç haftadır bazı şeyler çok artmaya başladı bölgeye. Baskılarla Yahudiler içeri alınıp ibadet yaptırıldı. 5 bin tane roket atıldı Gazze’den. Hamas’ın ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. O bölge her taraftan abluka altında bu hazırlıkların iki hafta içersinde yapılması mümkün değil. Ben masum insanlara, sivillere yapılan her türlü saldırıya karşıyım.

"Bazen uluslararası meselelerde itidalli davranmak gerekiyor"

Bu hadise benim gördüğüm en büyük Hamas tepkisi. Ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Bir hafta-iki hafta içerisinde bu hadiselerle İran ilişkilendirilebilir. Bazen uluslararası meselelerde itidalli davranmak gerekiyor, bu şu an en doğru çağrı. Bizim Mescid-i Aksa konusundaki tavrımız bir devlet politikamız. Şu an süreci örüp ona göre bir tavır alınmalı.

"Bu olaydan ciddi bir zafer beklemek doğru değil"

Daha sonra yayına bağlanan Yeni Şafak Yabancı Yayınlar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Er, bölgeden son durumu anlattı.

Yaşanan olaya duygusal bakılmaması gerektiğini söyleyen Er, "Bu olaydan ciddi bir zafer beklemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

"İsrail tarafında müthiş bi rehavet olduğunu görüyoruz"

Yeni Şafak Yabancı Yayınlar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Er açıklamalarında şunları kaydetti: