İsrail-Gazze savaşında gözler Kahire'de! Görüşmeler başladı Hamas'tan bir heyet, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştı. Reuters haber ajansı, İsrail ile Hamas'ın görüşmelerinin başladığı açıklandı.

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7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, ateşkes için müzakereler devam ediyor.

Bu kapsamda gözler Kahire'de...

Hamas yetkilileri, ateşkes için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Her iki taraftan da üst düzey yetkililer, burada ateşkes için masaya oturdu.

Görüşmelere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns'ün de katıldı.

Farklı sonuçlar bekleniyor

Reuters haber ajansı Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkmasının beklendiğini yazdı.

Hamas: Bazı ilerlemeler kaydedildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Hamdan, amacın 'tam bir ateşkes' ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu söyledi.