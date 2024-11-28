İsrail, Gazze Şeridi'nde 2 eve saldırı düzenledi

İHA

Lübnan’da yürürlüğe giren ateşkes Orta Doğu’da barış umutlarını artırırken, İsrail ordusu Filistin’de bir katliama daha imza attı.

2 EVE SALDIRI DÜZENLENDİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan Sahweil ve Zaqout ailelerine ait 2 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.