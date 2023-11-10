İsrail, Gazze'de 1 ayda 100'den fazla BM çalışanını öldürdü BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de 1 aylık süreçte 100'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

AA

İsrail'in kural tanımadan Gazze'ye yönelik bombardımanında can kayıpları artıyor.

Sivil can kaybı 10 bini aştı.

Bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde bir ayda 100'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNRWA çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

1 ayda BM mensubu 100 kişi öldürüldü

BM yetkilisi, "(Gazze Şeridi'nde) 1 ayda 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı. Ebeveynler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, destek personeli." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın ve Filistinlilerin yasta olduğunu belirten Lazzarini, "bu felaketin sona ermesi için artık çatışmalara insani ara verilmesi" gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)