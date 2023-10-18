İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı camiyi vurdu İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ensonhaber.com Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi. Kuzeyden kaçan Filistinliler, camiye sığınmıştı Caminin içinde Kuzey Gazze'den kaçıp sığınan çok sayıda ailenin olduğu da gelen bilgiler arasında. Sağlık ekiplerinden isminin açıklanmasını istemeyen kaynak da İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Camisine saldırdığını belirtti. Söz konusu kaynak, İsrail saldırısının bölgede geniş çaplı yıkıma ve ölümlere yol açtığını, sağlık ekiplerinin yaralıları çevredeki evlere taşımaya çalıştığını belirtti.