İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor: Can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi

AA

Katil İsrail ordusu Gazze katliamına devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 439 gün geride kaldı.

İnsanlık dışı İsrail saldırılarında siviller ölmeye devam ediyor.

24 SAATTE 38 CAN DAHA GİTTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 38 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 45 BİNİ GEÇTİ

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 107 bin 244'e yükseldiği aktarıldı.