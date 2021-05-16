İsrail, Gazze'de sağlık merkezini vurdu

İsrail bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurdu. Yaralı ve vefat sayılarının gün geçtik arttığı Gazze'de vurulan sağlık merkezi, hizmet veremez hale geldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Bölgeden gelen son haberlere göre, İsrail ordusu bir sağlık merkezini hedef aldı. 2 füze ile vurulan binada büyük hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurdu, binada büyük hasar oluştu." ifadeleri ile olayı duyurdu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNULDU

Vurulan Derc Şehitleri Sağlık Merkezi'nde oluşan büyük hasar nedeni ile bina, kullanılamaz ve hizmet veremez hale geldi.

İsrail’in sağlık kurumlarını hedef almasını kınayan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada uluslararası topluma acilen konuya müdahale etmesi ve sağlık kurumları ile personelinin korunması çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

Ayrıca, İsrail'in Filistin halkına, sivil kurumlara ve sağlık merkezlerine yönelik söz konusu saldırıları nedeniyle yargılanması talep edildi.





CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail'in saldırıları nedeni ile Gazze Şeridi’nde şu ana kadar 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 kişi hayatını kaybetti, 1225 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.