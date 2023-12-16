İsrail Gazze’de yine evleri hedef aldı: 14 ölü, 9 yaralı

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 71. güne girildi.

Yıllardır abluka altında olan Gazze, 7 Ekim'den bu yana topyekûn abluka altına alındı.

Yoğun bombardımana tutulan bölgede gece-gündüz roketler durmuyor.

Hastaneler, camiler ve kiliseler sık sık hedef oluyor ve can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.

2 ev hedef alındı

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş, İsrail ordusunun yerel saatle 07.00 sıralarında Gazze şehrinin 4 kilometre kuzeyindeki Cibaliye’de 2 evi hedef aldığını duyurdu.

14 kişi hayatını kaybetti

Barş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Cibaliye'de iki evi hedef alan hava saldırısı sonucu şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Evler, Gazze Şeridi genelinde çok sayıda yerinden edilen kişiye ev sahipliği yapıyordu. Tüm yaralılar ve cansız bedenler Cibaliye'nin kuzeyindeki sağlık noktamıza getirildi. Enkaz altında çok daha fazlası var. Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri daha fazla kişiyi çıkarmak için çalışıyor.