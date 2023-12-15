İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin yaşadığı okulu hedef aldı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin yaşadığı bir okulu hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

AA

İsrail’in aylardır Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor.

Yıllardır abluka altında olan Gazze, 7 Ekim'den bu yana topyekûn abluka altına alındı.

Yoğun bombardımana tutulan bölgede gece-gündüz roketler durmuyor.

Hastaneler, camiler ve kiliseler sık sık hedef oluyor ve can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.

Okulu bombaladılar

İsrail'e ait topçu birlikleri, saldırılardan kaçarak yüzlerce Filistinlinin sığındığı, Han Yunus kentinde Hayfa Okulunu bombaladı.

Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Refah kentinde de bazı evleri bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 119’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 106 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)