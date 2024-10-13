İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını vurdu: En az 11 kişi hayatını kaybetti

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına saldırı düzenledi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat mülteci kampında yaşayan bir ailenin evini hedef alan saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az 4 kişi öldü. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI 42 BİNİ AŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 175'e ulaştığı bildirilmişti. Yaralı sayısının ise 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedilmişti.