İsrail güçleri, 1 yıldır bombalar yağdırdığı Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan sivil halk, hastalık ve savaşla mücadele ederken gıda kaynakları da tükenmek üzere.
GAZZE'DE BİR ÇOK FIRIN, HASAR NEDENİYLE KAPANMIŞTI
Birleşmiş Milletler'in 2023 yılında yayınladığı raporda, İsrail'in Gazze'de vatandaşları adeta ölüme terk ettiğini vurgulamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki tüm fırınların "yakıt, su ve buğday unu eksikliğinin" yanı sıra birçok fırının hasar görmesi nedeniyle kapatıldığını doğrulamıştı.
TEK FIRININ UN DEPOSU BOMBALANDI
Son olarak İsrail işgal güçleri Gazze'nin kuzeyindeki tek fırının un deposunu bombaladı
Vurulan fırından Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cebaliye bölgelerine un ve ekmek tedariki yapılıyordu.
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