İsrail, Gazze'den hasta ve yaralıların çıkışını engelledi

AA

İsrail'in gece saatlerinde, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ölenlerin ve kaybolanların sayısı 400'ü aştı.

İşgalci İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

SINIR KAPISI KAPATILDI

Saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamayla ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail, bu sabah sınırın Filistin tarafındaki işçilerine, sınır kapısının derhal kapatıldığını bildirdi.

"SINIR KAPISI YARALI VE HASTALARIN TAHLİYESİNDE KULLANILIYOR"

Haberde, “Karar, sınır kapısındaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'na da bildirildi.” ifadelerine yer verildi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının esir değişiminin birinci aşaması ve Gazze'deki ateşkes mutabakatının bir parçası olduğuna dikkat çekilen haberde, anlaşmaya göre, söz konusu sınır kapısının Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastaların tahliyesinde kullanılmasına izin verildiği ifade edildi.