İsrail Gazze'nin güneyinden çekildi: İlk açıklama ABD'den geldi İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "İsrail askerleri yoruldu ve kendilerini yenilemeye ihtiyaçları var" dedi.

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İHA

Gazze'de zulüm devam ediyor...

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde binlerce kişi hayatını kaybediyor.

Bölgenin dört bir yanında bombardımanını sürdüren ve binlerce sivili öldüren İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildi.

İlk açıklama ABD'den geldi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise bugün açıklanan kısmi çekilmeye ilişkin konuştu.

"Dinlenmeye ihtiyaçları var"

Çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda gerçekleşmediğini belirten Kirby, “Dört aydır sahadalar. Aldığımız haberlere göre yoruldular ve kendilerini yenilemeye ihtiyaçları var.” dedi.

Han Yunus kentinden çekildiler

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından bugün yapılan açıklamada, “98. Komando Tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus’tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi.” ifadeleri kullanılmış, bölgede yalnızca bir tugayın görevine devam ettiği aktarılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)