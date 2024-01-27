İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor Gazze'de kadın ve çocukları öldüren İsrail'in hain saldırılarında 113 gün geride kaldı. Bu süreçte Gazze'yi abluka altına alan İsrail, ateşkese ise yanaşmıyor.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor...

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, binlerce kadın ve çocuğu öldürdü.

Tüm dünyanın ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkayan İsrail'in saldırılarında 113 gün geride kaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde evlere düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan çok sayıda kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Çoğu çocuk ve kadın...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki evleri bombalaması sonucu ise çoğu çocuk ve kadın 9 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in Refah kentinin El-Cenine Mahallesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Enkazdan çıkarılamayanlar...

Saldılar sonrasında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kayıp kişiler de bulunuyor.

Can kaybı artıyor

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bin 500'ünün kadın olmak üzere 26 bin 257 Filistinli'nin ölümüne sebep olduğu bildirildi.

Saldırılarda yaralananların sayısı ise 64 bin 487'e yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)