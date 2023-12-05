İsrail, Gazze'yi yok ediyor! Yıkılmayan ev kalmadı İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak binlerce masum Filistinliyi öldürdü.

AA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor...

7 Ekim'den beri binlerce masumu öldüren İsrail, 7 gün süren insanı aranın ardından saldırılarını hızlandırdı.

Ölü sayısının 16 bin dayandığı Gazze'de saldırılar nedeniyle de binlerce vatandaş, yerinden edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı da sürdürüyor.

Çocukların bulunduğu hedefler...

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin güneyinde el-Yazici ailesine ait binayı hedef alarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldürdü ve yaraladı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda da İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

İsrail’in, çevresini yoğun bombardımana tuttuğu Han Yunus’ta yer alan Dar es-Selam Hastanesi'ndeki doktorlar ve hastalar, kurtarılma çağrısı yaptı.

Kemal Advan Hastanesi’nde toplanıyorlar

İsrail ordusunun bölgeyi yoğun bir şekilde bombalamasının ardından çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi’nde toplandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)