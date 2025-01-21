İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, görevinden istifa ediyor

DHA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, 6 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere görevinden ayrılma talebini İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’a ilettiği duyuruldu.

"7 EKİM BAŞARISIZLIĞINI ÜSTLENEREK İSTİFA EDECEĞİM"

Halevi’nin, IDF’nin 7 Ekim tarihinde yaşadığı "başarısızlığın" sorumluluğunu üstlenerek istifa etmeye karar verdiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Halevi, IDF’nin mevcut durumda önemli ilerlemeler kaydettiğini ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayan anlaşmayı uygulama sürecini yönettiğini belirtti.

Halevi, 7 Ekim olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmaların 6 Mart’a kadar tamamlanacağını ve IDF’yi "gelecekteki zorluklara hazır bir şekilde" devredeceğini ifade etti.

“Komutanlık görevini nitelikli ve kapsamlı bir hazırlıkla halefime bırakacağım” diyen Halevi, IDF’nin gelecek dönem için sağlam bir temel üzerinde ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.