İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrailli kadın asker esirlerden özür diledi

AA & Ensonhaber

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas ve İsrail arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılan dört kadın askerle görüştü. The Times of Israel’in haberine göre, ikinci turda özgürlüğüne kavuşan Liri Albag, Naama Levy ve Karina Ariev ile üçüncü turda serbest bırakılan Agam Berger toplantıya katıldı. Ancak yine ikinci turda serbest bırakılan Daniella Gilboa görüşmede yer almadı.

"UYARILAR DİKKATE ALINMADI, ÖZÜR DİLERİZ"

Görüşmenin en dikkat çeken kısmı, Halevi’nin 7 Ekim 2023 saldırılarından önce Gazze’de görev yapan bu askerlerden özür dilediği iddiası oldu. Askerlerin, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın saldırısından aylar önce bölgede olağan dışı hareketlilik tespit ettiklerini ve bu durumu raporlarla üst makamlara bildirdikleri aktarıldı. Ancak, söz konusu raporların kıdemli subaylar ve istihbarat birimleri tarafından yeterince ciddiye alınmadığı ileri sürüldü.

"YAŞANANLAR SORUŞTURULACAK"

Toplantıda, serbest bırakılan askerler Gazze Şeridi’nde yaşadıklarını Halevi’ye anlattı. Halevi’nin ise, 7 Ekim’de yaşananların kapsamlı bir şekilde soruşturulacağını belirterek, askerlerin de bu sürece dahil olması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Bu görüşme, İsrail ordusunun 7 Ekim saldırıları öncesinde alınan istihbarat raporlarına yönelik ihmaller konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş oldu.