İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'ya saldırı başlattı

AA

İsrail zulmü son bulmuyor...

Ateşkese rağmen, Gazze yerel yetkilileri, neredeyse her gün İsrail ordusu tarafından yapılan ihlalleri bildirdi.

Bu sabah da acımasız saldırılara bir yenisi daha eklendi.

YOĞUN ATEŞ AÇILDIĞI BİLDİRİLDİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordu güçleri bu sabah, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'nın batı bölgelerine yoğun silah ve top ateşi eşliğinde saldırı başlattı.

Görgü tanıkları, İsrail tanklarının şehrin daha da içlerine doğru ilerlediğini ve devam eden savaş nedeniyle zaten harap olmuş bölgeye yoğun ateş açtığını bildirdi.

BİR KONUT BİNASI BOMBALANDI

Bu arada İsrail savaş uçakları, Gazze Şehri'nin güneybatısındaki Tel al-Hawa semtindeki Al-Sinaa Caddesi'ndeki bir konut binasını bombaladı.

Henüz can kaybıyla ilgili bir rapor gelmedi.

50 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği ani hava saldırısında 700'den fazla Filistinli öldürüldü, 900'den fazla kişi yaralandı.

Saldırı, ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesi ve esir değişim anlaşmasını boşa çıkardı.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail ordusunun vahşi saldırıları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 50 bin Filistinli öldürüldü, 112 binden fazla kişi yaralandı.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı

İsrail ayrıca bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.