Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalarak büyük bir insani kriz yaşadı.

Bu süreçte, binlerce sivil hayatını kaybetti, on binlercesi yaralandı ve yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Özellikle Refah bölgesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle 360 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Ancak insanlık tarihinin en korkunç işkencelerine ve saldırılarına maruz kalan Gazze'de, ateşkesin ilan edilesiyle umut veren bir hava hakim.

İLK ESİR TAKASI 16.00'DA

Bu vahim tablonun ardından, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının saatler içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Saat 09.30 itibarıyla yürürlüğe girecek ateşkes anlaşmasında yer alan ilk esir takası, saat 16.00'da gerçekleşecek.

İSRAİL ORDUSU GERİ ÇEKİLİYOR

Milyonlar ateşkes için beklerken İsrail ordusu, işgal altına aldığı yerleri terk etmeye başladı.

Filistin haber ajansı, İsrail güçlerinin Refah'tan Philadelphi Koridoru'na doğru çekilmeye başladığını bildirdi.

Arabulucuların hafta içi ateşkes taslağında anlaşıldığının duyurmasına rağmen İsrail Gazze'de saldırılarına devam etti ve 80'den fazla Filistinli'yi öldürdü.

Gazze halkı ateşkesi tedirginlikle beklerken Filistin basını, İsrail güçlerinin Refah bölgesinden Mısır ile Gazze arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi koridoruna doğru çekilmeye başladığını bildirdi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN LİSTESİ İSTENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha, Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini verene kadar ateşkesin başlamayacağını söyledi.

Hamas ise ateşkese bir kez daha bağlığını bildirdi. Filistinli grup, ilk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin açıklanmasındaki gecikmenin "teknik saha sebeplerinden" kaynaklandığını açıkladı.

ATEŞKESİN BİRİNCİ AŞAMASI

Altı hafta sürecek birinci aşamada Hamas, aralarında çocuklar, kadın askerler, siviller ve 50 yaş üstü erkeklerin de bulunduğu 33 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Buna karşılık İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

Ardından İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.

İKİNCİ AŞAMA

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan daha fazla Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında, çoğu erkek asker olmak üzere hayatta kalan tüm esirleri serbest bırakacak.

İsrail, Mısır ile Filistin bölgesi arasındaki sınır bölgesi olan Philadelphi Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'den “tamamen çekilmeye” başlayacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

İkinci aşamanın koşullarının yerine getirilmesi halinde, kalan esirlerin cesetleri, uluslararası gözetim altında yürütülecek üç ile beş yıllık bir yeniden inşa planı karşılığında teslim edilecek

TRUMP'IN YEMİN TÖRENİ ARİFESİNDE ATEŞKES İLANI

Aylar süren sonuçsuz müzakerelerin ardından arabulucular Katar, ABD ve Mısır tarafından varılan anlaşma, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının arifesinde yürürlüğe giriyor.

İsrail Güvenlik Kabinesinde dün gergin başlayan ve 6 saatten uzun süren toplantısının ardından, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, oy çokluğu ile kabul edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre kabinedeki 24 bakan anlaşma için evet oyu kullandı. 8 bakan ise anlaşmaya karşı çıktı.

NETANYAHU'DAN TEHDİT

Netanyahu, kabine sonrası yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve yeni başkan Trump'tan savaşı yeniden başlatma konusunda garantiler aldığını iddia etti.

"Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız" diyen Netanyahu, "Başkan Trump'ın İsrail devletine silah tedariki üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ediyorum" dedi.

İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarına atıf yapan Netanyahu, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini ileri sürdü.

Netanyahu, bütün İsraillilerin savaşa destek verdiğini iddia ederek, "Savaşın henüz bitmediğini söylemek isterim" diye ekledi.